Песков сообщил, что Новак продолжает обсуждать будущее сделки ОПЕК+ с коллегами из альянса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак продолжает обсуждать перспективы сделки ОПЕК + с коллегами из альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Министр энергетики России Александр] Новак продолжает работу, пока сказать больше нечего. Он продолжает работу в рамках ОПЕК+ с коллегами, продолжает работу, продолжает обсуждать ситуацию", - сказал представитель Кремля.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о совместном регулировании добычи нефти с 2017 года. За это время оно продлевалось несколько раз. Страны устанавливают квоты по добыче в зависимости от ситуации на рынке, они действуют три - девять месяцев. Нынешнее соглашение действует до 31 марта 2020 года.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором рекомендовал усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. баррелей в сутки, а в целом нынешнее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации. Встреча ОПЕК и ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта.