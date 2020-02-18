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Эксперт: строительство моста через Лену потребует новых мер поддержки МСП в Якутии

По словам председателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия", появление моста даст импульс к развитию строительной отрасли и рынку недвижимости
Река Лена в Якутии Светлана Павлова/ТАСС
Описание
Река Лена в Якутии
© Светлана Павлова/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии, который планируется сдать в 2025 году, по мнению экспертов, повлечет улучшение транспортно-логистического комплекса региона и, как следствие, развитие малого бизнеса. Это, в свою очередь, потребует дополнительных региональных мер поддержки местных предпринимателей, которым придется конкурировать с крупными федеральными игроками, проявляющими большой интерес к региону, сообщила ТАСС председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Альбина Кычкина.

"Безусловно, мост изменит текущую картину малого и среднего предпринимательства в регионе. С усилением конкуренции в Якутии местному бизнесу предстоит более усиленно двигаться в сторону развития, повышать уровень сервиса и приводить цены в соответствие с качеством. И здесь важно ни в коем случае не допустить глобальной торговой экспансии крупных компаний из регионов России, необходимо уже сейчас предусмотреть виды государственной поддержки якутского бизнеса и оптимальные направления для развития и повышения качества с учетом будущих изменений", - сказала Кычкина.

По ее словам, появление моста даст импульс к развитию строительной отрасли и рынку недвижимости. Она отметила, что ожидает появления в регионе новых гостиничных комплексов и туристических объектов.

"Ввод в эксплуатацию моста позволит расширить бизнес за счет привлечения новых клиентов, стабильности поставок и удобной логистики. Повысится привлекательность создания новых производств. Надеюсь, что Якутия перестанет быть территорией, с которой неудобно вести бизнес", - подчеркнула собеседница агентства.

Местные предприниматели уже проявляют интерес к территории вокруг будущего моста и готовятся реализовывать свои проекты, которые будут выгодны не только для них, но и для местного населения. Так, в администрацию Мегино-Кангаласского района уже начали поступать предложения об открытии автозаправочных станций на территории села Хаптагай в районе строительства моста, сообщил ТАСС первый заместитель главы Мегино-Кангаласского района Владимир Птицын.

По словам главы администрации Хаптагая Екатерины Гаврильевой, в настоящее время в селе нет АЗС, и власти готовы предоставить участки под них. "Мы выделим [землю под строительство], конечно, пускай работают. Сейчас у нас нет автозаправки, только в Нижнем Бестяхе [около 30 км от Хаптагая]", - сказала она ТАСС.

Логистический центр

Эксперты считают, что строительство моста позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, три региональные автодороги, а также речной транспорт и авиация. Важную роль в этой структуре должна сыграть крупная железнодорожная станция в поселке Нижний Бестях в 30 км от Якутска. Однако, город и поселок расположены на разных берегах Лены - летом грузы и пассажиров приходится перевозить на пароме, зимой - по льду, а во время ледостава и ледохода - на судах на воздушной подушке.

"Мы ограничены в возможности регулярного сообщения, доставки грузов, пассажиров, мост же дает возможность постоянного движения, круглогодичное движение. Мы сократим затраты в сезонный навигационный период", - пояснил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), депутат, член комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Государственного собрания республики Владимир Членов.

По его мнению, автомобильный мост будет способствовать не только перераспределению транспортных потоков, но и расширит спектр рабочих мест, доступных населению на обоих берегах. Так, жители Якутска смогут ездить на работу в Нижний Бестях и наоборот. Помимо того, беспрерывное транспортное сообщение получат жители Вилюйской группы улусов - районов, где протекает река Вилюй, - Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского, где проживают около 120 тыс. человек.

О проекте

Консорциум группы "ВИС" и "РТ - Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания" - стал победителем торгов на строительство автомобильного моста через Лену. "РТ - Развитие бизнеса" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС - 66,6%.

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

Ввод моста в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста начнут в четвертом квартале 2021 года.

Согласно паспорту объекта, капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей.

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РоссияЯкутияДальний Восток
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