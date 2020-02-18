Rambler и "Матч ТВ" договорились об обоюдном отказе от претензий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Rambler Group и "Матч ТВ" подписали обоюдный отказ от исковых требований в связи с незаконным распространением контента. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем во вторник в ТАСС.

"Rambler Group и "Матч ТВ" удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Речь идет о размещении на сайте "Матч ТВ" видео матчей футбольной Английской премьер-лиги, а также претензиях телеканала относительно использования контекта Российской премьер-лиги на портале "Чемпионат.com", входящем в Rambler Group.

Ранее во вторник Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler в связи с отказом истца от претензий. До этого в компании заявляли, что требуют лишь прекращения незаконного распространения контента.