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Распространение коронавируса нового типа

Власти китайского города Санья освободят бизнес от арендной платы из-за коронавируса

Уточняется, что данные меры нацелены на оказание помощи бизнесу в период кратковременных трудностей и будут действовать до возобновления работы предпринимателей

САНЬЯ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) решили освободить предпринимателей от арендной платы в период временной приостановки деятельности на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом во вторник сообщила местная администрация.

"Санья вводит политику поддержки предпринимателей, связанную с освобождением бизнеса от платы за аренду коммерческих площадей в период простоя из-за вспышки коронавируса", - говорится в заявлении властей.

Уточняется, что данные меры нацелены на оказание помощи бизнесу в период кратковременных трудностей и будут действовать до возобновления работы предпринимателей.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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