Roshen подала жалобу в Верховный суд России на начисление 361,5 млн рублей налогов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Адвокаты кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, подали в Верховный суд РФ жалобу на решение Арбитражного суда Центрального округа, который не удовлетворил их кассацию на решение Арбитражного суда Липецкой области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда о признании законными начисления липецкой фабрике более 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская.

"Roshen подал жалобу в Верховный суд РФ. В настоящее время Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу. Если он будет ее рассматривать, то нам поступит запрос на предоставление дела", - сказала Семенская.

Корпорация Roshen ведет процесс по оспариванию начисления налогов фабрике в Липецке с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. В деле более 100 томов.

В марте 2019 года арбитраж Липецкой области признал законным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении в 2015 году фабрике Roshen 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Летом жалобу на это решение рассмотрел Девятнадцатый арбитражный суд Воронежской области, но оставил ее без удовлетворения. А осенью Арбитражный суд Центрального округа в Калуге также не удовлетворил кассационную жалобу кондитерской корпорации Roshen на решение Арбитражного суда Липецкой области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда о признании законными начисления липецкой фабрике более 361,5 млн рублей налогов и штрафов.

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие (Украина), Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции, 350 видов кондитерских изделий. В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманным судом в Москве до 13 декабря 2017 года наложен арест на имущество липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. В настоящий момент все сотрудники фабрики уволены, производство закрыто.