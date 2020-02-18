Сечин заявил Лукашенко о готовности к совместной работе по вопросам поставки нефти

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности к совместной работе по вопросам поставки нефти в Белоруссию.

"Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, - приводит его слова, обращенные к главе Белоруссии, агентство БелТА. - Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами". Сечин обратил внимание, что "Роснефть" является одним из крупных инвесторов в экономику Белоруссии. "Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая - работают 36 АЗС", - сказал он. Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше. "Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами", - добавил он.

Лукашенко заявил, что рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве. "Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью", - сказал Лукашенко. - Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси".

По его словам, "хотелось бы полной ясности". "Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что главной темой встречи является ситуация с поставками нефти из России.