Госдума ратифицировала Протокол об обмене налоговой информацией между странами СНГ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Документ был инициирован правительством РФ.

Протокол разработан для реализации Соглашения между государствами - участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года. В соответствии с Соглашением, компетентные госорганы государств - участников используют, в том числе, следующие формы сотрудничества: обмен информацией о соблюдении налогового законодательства налогоплательщиками, включая информацию, связанную с нарушениями налогового законодательства, взаимодействие в проведении мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений налогового законодательства. Государства также обмениваются опытом и оказывают взаимную помощь в создании, функционировании и взаимодействии электронных средств связи.

Протоколом предусматривается обмен в электронном виде информацией: о доходах юридического лица одного государства - участника Протокола, облагаемых налогом у источника выплаты в другом государстве - участнике Протокола (дивидендах, доходах по долговым обязательствам, роялти, доходах от сдачи в аренду имущества, доходах от отчуждения ценных бумаг, акций, долей, паев), о доходах юрлица одного государства, получаемых от деятельности через постоянное представительство в другом государстве - участнике. При обмене информацией о доходах обеспечивается предоставление о юрлицах такой информации, как организационно-правовая форма, полное наименование юрлица либо постоянного представительства, ИНН, юридический адрес, размер уставного фонда.

Также предусматривается обмен информацией о доходах физических лиц - граждан одного государства - участника Протокола, получаемых ими в другом государстве. Речь идет о доходах от работы по найму, вознаграждениях по договорам гражданско-правового характера, дивидендах, роялти, доходах от операций с ценными бумагами, доходах от отчуждения долей в уставном фонде (капитале) юрлица, от отчуждения недвижимого имущества и иных доходах.

Кроме того, обеспечивается предоставление об отдельных видах имущества, зарегистрированного (находящегося) на территории одного государства - участника Протокола, и его собственниках, являющихся юрлицами или гражданами других государств - участников Протокола. Эта информация является конфиденциальной и может быть использована для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств - участников Протокола, принудительного взыскания, административного и судебного разбирательств.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация Протокола будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и сборов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества РФ с государствами - участниками СНГ.

Обмен будет защищен криптозащитой

Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, обмен налоговой информацией в рамках Протокола начнется только тогда, когда он будет ратифицирован хотя бы тремя странами СНГ. Пока же документ ратифицировали всего две страны.

"Когда этот обмен начнется, он будет осуществляться по открытым источникам с применением средств криптозащиты", - сказал Сазанов.

По его словам, Белоруссия не подписала протокол. "Возможность присоединения к протоколу открыта. Действительно, Республика Беларусь отказалась его подписывать на данном этапе, и собственно, относительно доходов либо имущества российских граждан на территории Белоруссии обмен информацией осуществляться не будет до того момента, пока коллеги из Белоруссии не присоединятся к протоколу". - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.