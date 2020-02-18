Минпромторг предлагает продлить срок внедрения маркировки обуви до 1 июля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает продлить срок внедрения маркировки обуви с 1 марта до 1 июля 2020 года в связи с неготовностью отрасли. Об этом говорится в проекте постановления министерства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке к документе, для исполнения указанных требований участникам оборота обувных товаров необходимо обеспечить организационно-техническую готовность, в том числе интеграцию своих учетных систем с информационной системой мониторинга.

"С учетом того, что в настоящее время программное обеспечение учетных систем участников оборота товаров нуждается в доработке в целях интеграции с государственной информационной системой, существует риск отсутствия технической возможности исполнения участниками оборота обувных товаров требований постановления № 860 в части передачи сведений в информационную систему мониторинга в установленные сроки. Исходя из изложенного, возникает необходимость переноса сроков в постановлении № 860, включая срок представления соответствующих сведений участниками оборота обувных товаров до момента надлежащей технической оснащенности", - отмечается в документе.

17 февраля экспертный совет Ассоциации развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс Форта" направил письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и генеральному директору оператора маркировки "Оператор-ЦРПТ" Дмитрию Алхазову с просьбой перенести начало обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 года. Участники отрасли просят провести дополнительный технологический аудит готовности информационной системы к эксплуатации, а также определить порядок тестирования и ввода в эксплуатацию ее функционала при непосредственном участии представителей компаний участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. По мнению участников, по результатам тестирования необходимо принять решение о переносе сроков запрета оборота, а также рассмотреть вопрос поэтапного введения запретов на ввод в оборот, оборот и выбытие немаркированных обувных товаров. Под письмом подписались представители компаний "Яндекс.Маркет", "Купишуз", "Детский мир", Pazolini Group, Melon Fashion Group и другие. В Минпромторге ТАСС подтвердили получение письма.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.