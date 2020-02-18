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СМИ: 250 грузовиков с турецкими помидорами не могут въехать в Россию с Украины

По данным турецкого телеканала NTV, проблема возникла из-за превышения квот на импорт

ТАСС, 18 февраля. Турецкие дальнобойщики десятые сутки не могут въехать на территорию России с Украины с грузом томатов. Как сообщает во вторник турецкий телеканал NTV, проблема на границе возникла из-за превышения квот на импорт в РФ.

На границе ожидает порядка 250 крупнотоннажных грузовиков. Срок годности помидоров у многих подходит к концу. Считается, если в течение ближайшего времени Россия не примет решение пропустить груз, то около 5 тысяч тонн томатов придется утилизировать. Производители при этом понесут убытки в размере 20-30 млн долларов.

Как сообщил телеканалу глава Союза экспортеров Западного Средиземноморья Турции Хаккы Бахар, его организация оповещала производителей об оставшихся квотах, а лимит был установлен в размере 150 тыс. тонн. Однако на фоне просочившихся в прессу новостей о том, что Москва якобы увеличит квоту на 50 тыс. тонн, экспортеры, не дожидаясь официального решения, направили дополнительные грузы томатов в РФ.

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