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Проект архитектурного объединения терминалов аэропорта Волгограда прошел госэкспертизу

Планируется объединить ранее построенные международный и внутренний пассажирские терминалы и обустроить их четырьмя телетрапами

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Проект архитектурного объединения международного и внутреннего пассажирских терминалов аэропорта Волгограда, включающий в себя обустройство четырех телетрапов, прошел госэкспертизу, сообщили во вторник на сайте Главгосэкспертизы РФ.

Первый этап масштабной реконструкции авиаузла был начат в 2014 году, аэропорт вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая взлетно-посадочная полоса. В ходе второго этапа в 2016-2018 годах "Новапорт" построил два новых терминала - для пассажиров международных и внутренних воздушных линий. Объединение этих двух терминалов, а также обустройство их четырьмя телетрапами и будет третьим, заключительным этапом модернизации.

"На проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгограда выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для более комфортных условий для пассажиров, а также оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные ранее терминалы международных и внутренних авиалиний. Для этого между терминалами, а также со стороны перрона на всю длину двух терминалов планируется пристроить новые дополнительные здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части будут оборудованы четыре телескопических трапа. Пропускная способность объединенного терминала останется неизменной - 2 млн пассажиров в год.

Заключительную очередь модернизации аэропорта будут проводить в три этапа. На первом этапе, помимо строительства нового сектора, будет сооружена дизельная электростанция и реконструирована привокзальная площадь. На втором - будут завершены основные строительно-монтажные работы, установлены декоративные ламели и подсветка фасадов всего здания. Третий этап реконструкции предусматривает завершающую реорганизацию зон терминалов под нужды объединенного аэровокзального комплекса.

Волгоградский аэропорт Гумрак - международный аэропорт федерального значения, созданный в 1952 году на базе бывшего одноименного военного аэродрома, действовавшего здесь с конца 20-х годов XX века. Сегодня аэропорт - один из крупнейших транспортных узлов Южного федерального округа. В 2019 году аэропорт обслужил 1 млн 215 тыс. пассажиров, что на 6% больше, чем в 2018 году.

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