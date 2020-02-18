В ЦБ сообщили, что российские банки реабилитировали 2% клиентов-отказников

МАГНИТОГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Российские банки реабилитировали около 2% от общего числа клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Кредитные организации реабилитировали от общего массива отказников порядка 2%. Но эта цифра не говорит о том, что остальным 98% было отказано. Это говорит о том, что реабилитированы были те лица, которые обратились в кредитную организацию за реабилитацией", - отметил Ясинский.

Он уточнил, что процедура реабилитации проходит в два этапа. В случае, если банк отказал в реабилитации, клиент может обратиться в специальную межведомственную комиссию при ЦБ.

13 февраля зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что всего реабилитировано 20,5 тыс. клиентов банков, попавших в "черный список" по антиотмывочному закону. Механизм реабилитации действует с весны 2018 года.

"Количество обращений, которое поступило в межведомственную комиссию, говорит о том, что проблема постепенно сходит на нет. Почему? Потому что за реабилитацией на втором уровне обращается очень маленькое количество субъектов. Это говорит о том, что клиенты реабилитируются на первом уровне, их устраивает реакция кредитных организаций. Либо полномочия по отказам были реализованы в отношении тех, кто действительно проводит сомнительные операции, а они ни за какой реабилитацией никогда не обращаются", - отметил Ясинский.