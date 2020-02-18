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Дело ЮКОСа
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Эксперт: новое решение суда по иску ЮКОСа не означает автоматических арестов активов РФ

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Гааги, вновь обязавшего Россию выплатить $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, не означает автоматического запуска возможной процедуры ареста активов РФ за рубежом. Это разъяснил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков.

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"Это (решение) не означает автоматического наложения арестов по всему миру. Для этого нужно как минимум сперва обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и приведении в исполнение арбитражного решения", - пояснил он.

Ранее, напомнил он, исключение составили Франция и Бельгия, где судебные системы несколько лет назад позволили наложить арест на имущество по решению зарубежного арбитражного суда почти сразу, минуя процедуру признания решения в национальных судах. "Это были пробелы в законодательстве. Но во многом в том числе благодаря тому, что случилось в 2015 году, были приняты дополнительные законодательные нормы, которые уже не позволяют автоматически арестовывать активы до соответствующих решений национальных судов, - пояснил Кондаков. - То есть в Бельгии и Франции благодаря тому, что произошло раньше, правовые системы были укреплены и суверенные интересы стран лучше защищены".

В США и в Великобритании, где для признания и исполнения решения зарубежного суда обязательно требуется решение местных судов, процессы рассмотрения обращений экс-акционеров ЮКОСа ранее были временно заморожены. "Но и там в случае нового обращения опять будет речь идти сначала о признании, - пояснил Кондаков. - Поэтому если будут такие обращения (от экс-акционеров ЮКОСа - прим. ТАСС), везде мы должны пройти через определенную судебную стадию предварительного признаний соответствующих судебных решений".

"Надеемся, что автоматических арестов не произойдет. У нас в 11 юрисдикциях (государствах - прим. ТАСС) за всю эту затянувшуюся "юкосовскую сагу" появились нанятые профессиональные юридические фирмы и есть возможность разворачиваться оперативно в любой стране, где могут начаться какие-то действия со стороны мажоритариев ЮКОСа", - отметил Кондаков. "То есть команда юристов собрана и готова к дальнейшему отстаиванию интересов РФ. Неожиданности, как было в 2015 году, не будет", - добавил он.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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