Госдума приняла в I чтении проект об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) - карты "Мир".

В настоящее время законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей.

Законопроект предполагает распространение обязанности принимать карту "Мир" на владельцев агрегаторов и на продавцов, продающих товары и оказывающих услуг дистанционным способом, в том случае, если их выручка превышает 40 млн рублей. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 сентября 2020 года под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей к 1 января 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией, используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве приведут к тому, что подобные участники будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель, что сократит объем теневого рынка и уменьшит количество контрафактной продукции, считают в правительстве.

Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, повышение уровня прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг, говорится в пояснительной записке. Кроме того, дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для потребителей.