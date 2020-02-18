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"Алроса" изучает варианты продажи розового бриллианта "Призрак Розы"

По данным Bloomberg, цена камня может составить $60-65 млн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Алроса" пока не приняла окончательного решения о судьбе розового бриллианта "Призрак Розы" массой 14,83 карата из коллекции The Spectacle, однако сейчас компания изучает варианты его продажи. Об этом в интервью ТАСС сообщил Павел Винихин, директор гранильного филиала "Алросы" - "Бриллианты "Алроса".

"Что же касается розового бриллианта "Призрак Розы", сейчас мы изучаем варианты его продажи, в том числе ведем консультации со специалистами, но пока не приняли окончательное решение. Мы не стремимся торопиться, ведь камень уникальный и очевидно дорогой, наша задача - выбрать оптимальный способ продажи и оптимальное время для этого на рынке", - сказал он.

"Призрак Розы" - уникальный розовый бриллиант, он изготовлен из алмаза массой 27,85 карата, добытого в 2017 году. Ожидается, что камень станет самым дорогим в российской алмазодобыче. В 2018 году глава "Алросы" Сергей Иванов говорил, что цена камня может составить около $500 тыс. за карат, а когда бриллиант был представлен публике, топ-менеджер "Алросы" оценивал его стоимость в $1-2,5 млн за карат. По данным Bloomberg, цена камня может составить $60-65 млн.

Винихин отказался комментировать оценки участников рынка, отметив, что ценообразование на подобные редкие камни зависит от характеристик бриллианта, количества аналогов на рынке, идеи о создании какого-то украшения, истории камня. "Поэтому и оценка может даже изменяться со временем, по мере появления новой информации о том, какое место на рынке занимает этот бриллиант", - указал он.

Другой бриллиант из коллекции, желтый бриллиант "Жар-Птица" массой 20,69 карат, был продан "Алросой" напрямую ювелирному дому Graff. "По договоренности с покупателем мы не можем назвать цену, но в расчете на карат она была одной из самых высоких для подобных камней за последние годы", - отметил Винихин.

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