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Первую трассу со скоростью движения до 110 км/ч создадут в Свердловской области

Четырехполосную автомагистраль от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью откроют до конца 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Первую скоростную автомагистраль с разрешенной скоростью движения 110 км/ч откроют до конца этого года в Свердловской области - на участке трассы между Екатеринбургом и Челябинском. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко.

"Единый скоростной коридор (четырехполосная автомагистраль - прим.ТАСС) в 110 км/ч от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью будет готов в течение года", - сказал Бедусенко. Он уточнил, что для установления скорости в 110 км/ч осталось завершить строительство последнего участка - 2,5 км развязки в районе города Сысерть.

Начальник "Уралуправтодора" пояснил, что трасса Екатеринбург - Челябинск и ранее была четырехполосной, однако находилась в плохом состоянии. Ограничение по скорости доходило до 40 км/ч, уточнили в пресс-службе компании. Ранее в Свердловской области автомагистрали с разрешенной скоростью 110 км/ч не было.

Также ведется реконструкция автодороги Екатеринбург - Тюмень, протяженность которой превышает 300 км. К 2025 году трасса станет четырехполосной. "Участок Екатеринбург - Тюмень планируется отпроектировать весь, включить в программу реконструкции и капитальных ремонтов, и по итогам 2024-2025 годов планируется завершение всех работ и приведение в четыре полосы всего транспортного коридора из Екатеринбурга в Тюмень", - сказал Бедусенко.

В пресс-службе пояснили, что движение по данной автодороге будет ограничено 90 км/ч. Проекты финансируются за счет федеральных средств, в том числе по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
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