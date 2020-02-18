Специалисты "КамАЗ" разработали беспилотный грузовик без кабины для водителя

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" получило патент на разработанный электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя. Сегодня уже создан первый образец автомобиля, специалисты ведут отладочные работы, сообщила во вторник пресс-служба "КамАЗа".

"КамАЗ-3373, получивший название "Челнок", - это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках. Автомобиль оснащен продублированной передней и задней светотехникой, как следствие - равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу "тяни-толкай"). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари", - говорится в сообщении компании.

Как сообщили в пресс-службе, это шестой по счету разработанный компанией автомобиль и первый - бескабинный. Длина автомобиля - 8 м, ширина - чуть более 2,5 м, высота - 4 м. Грузоподъемность беспилотника - до 10 тонн. Скорость движения, которая ограничена электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами компании являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).