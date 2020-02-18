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В Ингушетии появится проектный офис Сбербанка для развития цифровой экономики

Доля реализуемых проектов с участием Сбербанка за последние годы в рамках развития СКФО до 2025 года составляет 60%

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии создадут единый проектный офис со Сбербанком для цифровизации экономики республики и реализации приоритетных бизнес-проектов. Соответствующее соглашение подписали во вторник в Магасе глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области цифровизации экономики и реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности республики. Банк выступил с предложением создать проектный офис в регионе и сформировать "конструктор решений", исходя из целей национальных проектов и утвержденных стратегий социально-экономического развития.

"Сбербанк проанализировал стратегии развития регионов СКФО и разработал комплексное предложение по реализации национальных проектов. Для каждого национального проекта создается "конструктор решений", состоящий не только из классических банковских продуктов, но и новых продуктов "экосистемы", направленных на развитие цифровизации регионов. Совместная работа банка и правительства позволит увеличить объемы валового регионального продукта и внедрить эффективные цифровые технологии в приоритетные сферы экономики республики", - отметил Титов.

Доля реализуемых проектов с участием Сбербанка за последние годы в рамках развития СКФО до 2025 года составляет 60%. Проектные офисы успешно действуют в Дагестане и Северной Осетии, проведена совместная экспертиза проектов на сумму более 5 млрд рублей, кроме того, подписаны соглашения по запуску проектных офисов в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.

Теги
ИнгушетияСКФО
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