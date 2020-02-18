Минсельхоз будет помогать фермерам открывать и развивать магазины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует поддерживать фермеров в развитии каналов продаж продукции, в том числе помогать им открывать магазины. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на XXXI съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР).

"Мы максимально общаемся с федеральными сетями, с региональными сетями, но, тем не менее, мы считаем, что обязательно нужно развивать собственную линию продаж, собственные магазины для фермеров. Здесь мы тоже будем продумывать меры поддержки и, первое, - финансирование со стороны нашего основного кредитного учреждения, Россельхозбанка, для того, чтобы фермеры не зависели от сетей и могли продавать продукцию самостоятельно", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что основной проблемой, о которой говорят большинство фермеров, является доступ к организованным точкам продаж. По ее мнению, в 2020 году необходимо сдвинуть эту ситуацию с "мертвой точки".

Лут также добавила, что Минсельхоз обсуждает с Минпромторгом тему развития кооперативных рынков.

Региональные продуктовые бренды

Кроме того, она сообщила, что в 2020 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Минсельхоз проведет конкурс региональных брендов. "В рамках конкурсов будут отбираться 22 региональных бренда по разным категориям: это будут микробренды, макробренды, просто региональные бренды, монопродуктовые и разнопродуктовые в зависимости от того, что производит регион на своей территории", - сказала Лут.

В дальнейшем, отметила она, победители конкурса будут развивать свои бренды таким образом, чтобы они смогли завоевать "для начала Россию", а затем начать экспортные поставки.

Замминистра напомнила о том, что в 2019 г. был дан старт федеральному проекту по фермерству и кооперации, который реализуется в рамках нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. По ее словам, размер оказанной грантовой поддержки и поддержки по субсидиям за счет федерального бюджета составил 15 млрд рублей, за счет бюджетов всех уровней - 19 млрд рублей. Она уточнила, что поддержку получили около 5 тыс. фермеров и фермерским хозяйств и больше 400 кооперативов.