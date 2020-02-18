Япония заинтересована в актуализации инвестиционного соглашения с Россией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Япония считает, что для роста взаимных инвестиций и углубления экономического сотрудничества с Россией, необходимо обновить действующее с 2000 года межправительственное соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Об этом заявил во вторник председатель японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада, выступая на XVI совместном заседании комитетов двух стран по экономическому сотрудничеству.

"Я бы хотел внести предложение по расширению и углублению японо-российских экономических отношений. Первое - пересмотреть инвестиционное соглашение. 20 лет назад, в 2000 году, вступило в силу действующее инвестиционное соглашение, которое является традиционным типом защиты инвестиций. Если его обновить и направить на перерассмотрение некоторые из его положений для смягчения регулирования иностранных инвестиций, защиты инвесторов, создания комфортных условий для проектов и обеспечения прозрачности, можно ожидать повышения надежности и предсказуемости инвестиций в Россию", - сказал он.

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, выступая на том же мероприятии, выразил надежду, что правительства стран обратят внимание на предложения Асады. "Это станет актуализацией соглашения о сотрудничестве. Я рассчитываю, что правительства обратят пристальное внимание, в частности, на это предложение", - отметил он.