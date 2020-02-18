{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польские шахтеры заблокировали пути на юге страны, протестуя против поставок угля из РФ

По словам протестующих, российский уголь лишает их рабочих мест и возможности получить повышения зарплат

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Польские шахтеры почти 300 профсоюзов во вторник заблокировали железнодорожные пути на погрузочном терминале в местности Славкув в Шленском воеводстве на юге страны. Как сообщает радиостанции RMF, они протестуют против поставок угля из России.

"Именно этот терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно здесь российский уголь поступает по железной дороге, лишая нас рабочих мест и возможности получить повышения зарплат", - заявил один из протестующих Богуслав Зентек.

Ранее подобные акции по блокаде путей уже проводились. Шахтеры заявляют, что будут и дальше организовывать протесты такого типа. "Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы получали обещания много раз. Однако на самом деле ничего не происходит", - отметил Зентек.

Согласно данным Агентства по промышленному развитию Польши, в прошлом году на польских шахтах было добыто 61,6 млн тонн каменного угля, что на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее. Продажи угля упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 млн тонн и составили 58,4 млн тонн. По состоянию на конец декабря прошлого года запасы угля составили 5,2 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн годом ранее и 1,7 млн тонн на конец декабря 2017 года.

Импорт каменного угля в Польшу составил 16,7 млн тонн, из которых 13,2 млн тонн - энергетический уголь и 3,5 млн тонн - коксующийся. Наибольшее количество сырья - 10,8 млн тонн - импортировано из России. В польском правительстве заявили, что намерены запретить госкомпаниям закупать уголь в России, однако ввести подобное эмбарго для частных компаний они не имеют права.

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
Число открытых в России эскроу-счетов за январь увеличилось на 16%
Размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства, вырос до 177 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС