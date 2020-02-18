Эксперты ожидают увеличения импорта газа в Европу на 40% к 2035 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Европа продолжит наращивать импорт природного газа, который к 2035 году достигнет 454 млрд куб. м против 324 млрд куб. м в 2019 году, следует из материалов к выступлению управляющего директора, руководителя международной практики рейтингов нефинансовых компаний Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ларисы Лозновой.

"Мы полагаем, что импорт природного газа в Европу будет расти, потому что собственное производство постепенно падает. Таким образом, потребность в импорте будет несущественно, но возрастать", - сказала Лознова на совместной конференции комиссии по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и агентства АКРА.

По словам эксперта, росту потребления газа в Европе будет способствовать изменение структуры потребления энергоресурсов, обусловленное, во-первых, трендом на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, Германия хочет довести долю ВИЭ до 60% к 2030 году. Другая причина состоит в сокращении угольной генерации во многих европейских странах в результате истощения источников угля, повышения экологических норм и планов по ликвидации атомной генерации, в частности, в Германии и Бельгии.

Кроме того, в АКРА ожидают снижения к 2030 году добычи газа в Нидерландах, Норвегии и Великобритании.

По прогнозам агентства, доля РФ в поставках газа в Европу сохранится на стабильном уровне с перспективой увеличения. Основными конкурентами России на этом рынке будут США, Азербайджан, Норвегия и Алжир.