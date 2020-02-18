{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты ожидают увеличения импорта газа в Европу на 40% к 2035 году

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, росту потребления энергоресурсов сопутствует европейский тренд на развитие возобновляемых источников энергии
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Европа продолжит наращивать импорт природного газа, который к 2035 году достигнет 454 млрд куб. м против 324 млрд куб. м в 2019 году, следует из материалов к выступлению управляющего директора, руководителя международной практики рейтингов нефинансовых компаний Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ларисы Лозновой.

На эту тему
Поправки к Газовой директиве ЕС. Что ждет "Северный поток - 2"

"Мы полагаем, что импорт природного газа в Европу будет расти, потому что собственное производство постепенно падает. Таким образом, потребность в импорте будет несущественно, но возрастать", - сказала Лознова на совместной конференции комиссии по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и агентства АКРА.

По словам эксперта, росту потребления газа в Европе будет способствовать изменение структуры потребления энергоресурсов, обусловленное, во-первых, трендом на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, Германия хочет довести долю ВИЭ до 60% к 2030 году. Другая причина состоит в сокращении угольной генерации во многих европейских странах в результате истощения источников угля, повышения экологических норм и планов по ликвидации атомной генерации, в частности, в Германии и Бельгии.

Кроме того, в АКРА ожидают снижения к 2030 году добычи газа в Нидерландах, Норвегии и Великобритании.

По прогнозам агентства, доля РФ в поставках газа в Европу сохранится на стабильном уровне с перспективой увеличения. Основными конкурентами России на этом рынке будут США, Азербайджан, Норвегия и Алжир.

Реклама на ТАСС
Число открытых в России эскроу-счетов за январь увеличилось на 16%
Размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства, вырос до 177 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС