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Мантуров: инвестиции германских компаний в РФ в ближайшие 1,5 года составят €530 млн

Интенсивность инвестиций за последние четыре года выросла в 1,5 раза, превысив $20 млрд

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Германские компании инвестируют в свои производства на территории России в ближайшие полтора года €530 млн, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Коллеги, вкладывая в свои производства, развивают их. Только по подтвержденным уже заявлениям немецких компаний в ближайшие полтора года объем инвестиции - из опрошенных 112 компаний - составит порядка €530 млн. И это только небольшая часть тех опрошенных компаний, которая входит в периметр Восточного комитета экономики Германии", - отметил министр.

При этом он уточнил, что сейчас в России насчитывается более 4,5 тыс. германских компаний. Интенсивность инвестиций за последние четыре года выросла в 1,5 раза, превысив $20 млрд.

"Это говорит о том, что наша экономика, наша страна интересна для германского бизнеса", - сказал Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичГерманияРоссия
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