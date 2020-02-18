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Посол Японии в Москве отметил заинтересованность российских регионов в сотрудничестве

Тоёхиса Кодзуки призвал компании двух стран принимать участие в мероприятиях в рамках перекрестных Годов региональных и побратимских обменов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские регионы заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества с японскими компаниями. Об этом заявил во вторник посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, выступая на XVI совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству.

"Примечательно, что наше заседание проходит в начале стартовавших недавно годов региональных и побратимских обменов. Я, будучи послом Японии в Российской Федерации с 2015 года, посетил 40 регионов России, а за прошлый год встретился с 13 губернаторами. Я чувствую заинтересованность регионов в развитии сотрудничества с японским бизнесом", - сказал он.

Посол также призвал компании стран принимать участие в мероприятиях в рамках перекрестных Годов региональных и побратимских обменов в течение 2020-2021 годов.

Теги
ЯпонияРоссия
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