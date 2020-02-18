Эксперты считают, что взломать внутреннюю сеть российских банков можно за пять дней

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Проникнуть во внутреннюю сеть российских банков можно в среднем за пять дней. К такому выводу пришли эксперты Positive Technologies, проанализировавших защищенность инфраструктуры финансовых организаций от кибератак. Из восьми протестированных на внешние атаки финансовых организаций, в сеть семи удалось проникнуть из интернета.

Для формирования публичного отчета экспертами Positive Technologies были проведены внутренние тестирования 10 компаний кредитно-финансового сектора и внешние - для восьми. Отмечается, что тестирование выполнялось для организаций, в которых заказчики работ не вводили существенных ограничений на перечень тестируемых сетей и систем. По результатам эксперты выявили, что внешний злоумышленник может проникнуть из интернета в локальную сеть семи из восьми протестированных компаний. Общий уровень защищенности сетевого периметра шести финансовых организаций был оценен как крайне низкий. В среднем, для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней, также пояснили в Positive Technologies.

Во всех 10 организациях, где проводился внутренний пентест (тестирование на проникновение - прим. ТАСС), удалось получить максимальные привилегии в корпоративной инфраструктуре. Причем в семи проектах полный контроль был получен в результате продолжения успешной внешней атаки из интернета. В трех проектах стояла дополнительная цель - продемонстрировать возможность хищения денежных средств банка потенциальным злоумышленником, и во всех трех проектах удалось продемонстрировать такую возможность.

Уязвимость систем

"Использование на сетевом периметре устаревших версий ПО [программного обеспечения] остается серьезной проблемой: хотя бы одна атака, выполнявшаяся в рамках пентеста, с использованием известного общедоступного эксплойта (программа, применяемая для проведения атаки на ПО - прим. ТАСС) оказывалась успешной в каждом втором банке", - отмечается в исследовании.