Представитель России надеется на отмену решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

"Мы удивлены и разочарованы решением Апелляционного суда", - сказал Андрей Кондаков. Он напомнил, что "отменное сегодня решение три года назад получило престижную юридическую награду, если хотите, юридического "Оскара". Как наиболее грамотное и юридически обоснованное решение одним из авторитетных изданий оно было признано лучшим юридическим решением года".

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков надеется, что вынесенное Апелляционным судом Гааги решение , вновь обязавшее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, будет отменено, как и все предыдущие решения, вынесенные по искам акционеров нефтяной компании. Об этом он сообщил ТАСС.

"А наш юрист (представлявший интересы РФ в суде - прим. ТАСС) Альберт Ян ван ден Берг был признан несколькими авторитетными изданиями лучшим юристом года. Поэтому решение [об отмене] было очень удивительным и нам непонятным. Оно нас разочаровало", - заметил Кондаков.

По его словам, "есть достаточно четко просматривающаяся тенденция, работающая применительно к искам ЮКОСа: к сожалению, на этапах исков и арбитражных разбирательств те или иные юкосовские акционеры выигрывают, но потом все эти решения отменяются государственными судами". "Все решения по ЮКОСу [частных] арбитражей содержат серьезные юридические ошибки, и поэтому они отменялись государственными судами. Что случилось и с главным иском в 2016 году: арбитражные решения были отменены", - напомнил он.

Вынесенное во вторник решение, по его словам, впервые нарушило эту тенденцию. "Впервые сбой в этой тенденции произошел, но уже на втором этапе, на уровне второй судебной инстанции (государственных судов - прим. ТАСС). Первая судебная инстанция абсолютно четко уложилась в эту тенденцию и отменила неправомерное решение арбитража", - напомнил Кондаков. "Это интересный момент. Надеюсь, нам удастся восстановить первое решение на уровне Верховного суда Нидерландов", - добавил он.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Как заявил Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили ряд противоправных действий. Кроме того, вынесенное 18 февраля решение идет вразрез с позицией Европейского суда по правам человека. По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.