Госдума приняла I чтении законопроект об электронных чеках в системе tax free

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физлицам - гражданам иностранных государств. В документообороте будут участвовать организации розничной торговли, реализующие товары иностранным гражданам, организации, оказывающие услуги по компенсации НДС, а также Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба России. Участники электронной системы смогут обмениваться электронными чеками или сведениями из чеков, а также сведениями об отметках таможенных органов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).