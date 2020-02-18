Банк России указал на риски разрастания киберугрозы внутри финансовых экосистем

МАГНИТОГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России обращает внимание на риски распространения проблем в сфере кибербезопастности на всех участников финансовой экосистемы. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев на Уральском форуме.

"Риск, который мы видим, - возможность формирования проблемы у одного участника рынка и распространение этой проблемы на других участников экосистемы", - сказал он.

Сычев пояснил, что если участники экосистемы используют общую инфраструктуру, то "совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы".

Банк России не раз указывал на различные риски развития финансовых экосистем. Ранее в докладе "Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке" регулятор указывал, что развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что монопольные финансовые экосистемы не нужны российскому рынку, они затормозят его развития.

Кроме того ЦБ считает, что создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах.