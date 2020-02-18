Законопроект о регулировании рынка такси вернули авторам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству во вторник принял решение вернуть авторам внесенный в декабре прошлого года группой депутатов и сенаторов проект базового закона о регулировании рынка такси. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета Евгений Москвичев.

"Мы вернули законопроект авторам", - сказал он. Согласно регламенту Госдумы, на рассмотрение палаты не может вноситься законопроект, если аналогичная инициатива уже прошла первое чтение.

Возвращенный законопроект был внесен 18 декабря 2019 года группой парламентариев во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Он, в частности, определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию. Законопроект также закрепляет финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.

Одновременно с ним на рассмотрении комитета Госдумы по транспорту и строительству несколько лет находится уже принятый в первом чтении законопроект о регулировании таксомоторной деятельности. Ранее к нему поступило около 200 поправок, которые комитет рассмотрел летом прошлого года. При этом законопроект получил два отрицательных отзыва Государственно-правового управления президента РФ и так и не был вынесен на второе чтение.

Москвичев ранее отмечал, что законопроект, внесенный в декабре 2019 года, является по сути альтернативным тому, что прошел первое чтение, и должен быть по регламенту возвращен авторам.