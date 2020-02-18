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Госдума разрешила правообладателям получать патенты в электронной форме

Также законопроект дает возможность прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а также даст возможность при регистрации объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели.

Согласно пояснительным материалам, "законопроектом предлагается выдавать охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, в электронной форме, сохранив возможность заявителю получить их по своему желанию на бумажном носителе". Необходимые поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ.

Кроме того, законопроект дает возможность заявителям прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках. "Указанный подход позволит использовать алгоритмы распознавания и сопоставления представленных трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах при экспертизе объектов интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов", - отмечают разработчики.

В качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей будет использован формат STEP в связи с проработанностью его международного стандарта. Модели будут использоваться Роспатентом исключительно для экспертизы.

Законопроект подготовлен в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

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