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"Гражданские самолеты Сухого" станут филиалом "Иркута"

В состав ПАО "Корпорация "Иркут" на правах филиала также войдет ООО "ОАК - Центр комплексирования"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" и "ОАК - Центр комплексирования" станут филиалами "Иркута" в рамках формирования дивизиона гражданской авиации в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщает во вторник ОАК.

"В соответствии с решением совета директоров ПАО "ОАК" в состав ПАО "Корпорация "Иркут" на правах филиалов войдут АО "Гражданские самолеты Сухого" и ООО "ОАК - Центр комплексирования". В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники", - говорится в сообщении.

Формирование целевой структуры акционерного капитала планируется завершить в течение 2020 года.

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