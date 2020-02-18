Правительство продолжает обсуждать вопрос создания госкорпорации "Росшельф"

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей продолжает обсуждаться, пока министерства изучали лишь его рабочие версии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
"Фактически никаких финальных позиций высказано не было. Сейчас идет рабочая переписка, идет обсуждение рабочих вопросов и исполнении той задачи, которая ставилась вице-премьером [Юрием Трутневым]. На данном этапе не стоит на повестке в такой формулировке как закрытие или незакрытие. Идет обсуждение законопроекта", - сказал он.
"Были рабочее версии, рабочие версии обсуждаются. Задача вице-премьером поставлена, ее и выполняем", - добавил Сорокин.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минэнерго и Минприроды не поддержали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", так как в нем не прописаны способы привлечения новых инвесторов в шельфовые проекты, в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков.
Кроме того, законопроект создает конфликт интересов, так как госкорпорация претендует на многие полномочия действующих органов власти, а предложение о полном освобождении корпорации от налогов, содержащееся в законопроекте, противоречит Налоговому кодексу РФ.
О законопроекте
В конце 2019 года Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, которым предполагается создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.
Как говорится в пояснительной записке, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях.
Кроме того, законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, а также разовые платежи за пользование недрами. Предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации.
Уточняется, что предлагаемая в проекте Минвостокразвития система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе в установленные сроки.
Документом предусматривается внесение изменений в законы "О континентальном шельфе", "О газоснабжении", "О недрах".