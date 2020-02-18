Правительство продолжает обсуждать вопрос создания госкорпорации "Росшельф"

"Фактически никаких финальных позиций высказано не было. Сейчас идет рабочая переписка, идет обсуждение рабочих вопросов и исполнении той задачи, которая ставилась вице-премьером [Юрием Трутневым]. На данном этапе не стоит на повестке в такой формулировке как закрытие или незакрытие. Идет обсуждение законопроекта", - сказал он.

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей продолжает обсуждаться, пока министерства изучали лишь его рабочие версии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Были рабочее версии, рабочие версии обсуждаются. Задача вице-премьером поставлена, ее и выполняем", - добавил Сорокин.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минэнерго и Минприроды не поддержали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", так как в нем не прописаны способы привлечения новых инвесторов в шельфовые проекты, в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков.

Кроме того, законопроект создает конфликт интересов, так как госкорпорация претендует на многие полномочия действующих органов власти, а предложение о полном освобождении корпорации от налогов, содержащееся в законопроекте, противоречит Налоговому кодексу РФ.

О законопроекте

В конце 2019 года Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, которым предполагается создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.

Как говорится в пояснительной записке, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях.

Кроме того, законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, а также разовые платежи за пользование недрами. Предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации.

Уточняется, что предлагаемая в проекте Минвостокразвития система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе в установленные сроки.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О континентальном шельфе", "О газоснабжении", "О недрах".