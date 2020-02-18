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Total и EDF открыли лабораторию для исследования возможностей применения AI в энергетике

Также компании займутся реализацией проектов по изучению потенциала применения алгоритмов машинного обучения для авиационной промышленности и инфраструктуры электростанций

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания Total и энергопровайдер EDF открыли совместную лабораторию с целью исследования возможностей применения технологий на базе AI для критически важных систем в энергетике, сообщило издание pv magazine.

Лаборатория размещена в научно-исследовательском центре EDF Lab Paris-Saclay, где эксперты займутся, в первую очередь, реализацией проектов по изучению потенциала применения алгоритмов машинного обучения для критически важных и при этом уязвимых промышленных систем. Среди таких областей выделяют авиационную промышленность и инфраструктуру электростанций, где технические неисправности могут иметь критические последствия.

Кроме того, в рамках совместного проекта компании будут изучать возможности AI для оптимизации процессов в энергетике, ускорения получения доступа к данным и обработки информации, а также общего повышения производственной эффективности.

В июле 2019 года EDF и Total были в числе восьми компаний, подписавших манифест об использовании AI-технологий, разработанный при поддержке Министерства экономики и финансов Франции. Данный документ предусматривает выделение ресурсов для исследования потенциала искусственного интеллекта и вариантов его практического применения.

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