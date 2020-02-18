{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, в такого рода изменениях есть смысл, если есть допрасходы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Никакие вопросы не обсуждаются, - сказал он. - Мы никаких законопроектов не разрабатываем. В такого рода изменениях есть смысл в случае, если есть допрасходы. В настоящее время Минфин ничего не разрабатывает".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин разработал предложения по росту НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. Кроме того, якобы обсуждается изменение расчета НДПИ для алмазов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Рыбопромышленники боятся массовых банкротств при переходе к аукционам на право ловли рыбы
Пересмотр договоров о закреплении квот приведет к дефолту многих предприятий, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС