Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Никакие вопросы не обсуждаются, - сказал он. - Мы никаких законопроектов не разрабатываем. В такого рода изменениях есть смысл в случае, если есть допрасходы. В настоящее время Минфин ничего не разрабатывает".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин разработал предложения по росту НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. Кроме того, якобы обсуждается изменение расчета НДПИ для алмазов.