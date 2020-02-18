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Трутнев: экономику Сахалинской области необходимо диверсифицировать

По мнению вице-премьера - полпреда президента в ДФО, развивать субъект должны в первую очередь региональные власти

ТАСС, 18 февраля. Экономика Сахалинской области сейчас достаточно устойчива, однако ее необходимо продолжать диверсифицировать, так как сейчас субъект во многом зависит от нефтегазовых проектов. Такое мнение выразил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время поездки в регион.

Одним из ключевых в экономике региона сейчас является нефтегазовый сектор. Так, доходы бюджета Сахалинской области на 2020 год запланированы на уровне 162,5 млрд рублей, 106 млрд рублей из них (65%) должны составить поступления от нефтегазового комплекса.

"Сахалинская область занимает особое место в числе остальных субъектов Российской Федерации. Это один из самых обеспеченных регионов. У области высокие показатели бюджетной обеспеченности. Прежде всего это связано с развитием проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2". Экономика области достаточно устойчива. Не только работники нефтегазовой отрасли, но и другие жители региона обладают возможностью получить работу с хорошей заработной платой. Но надо и дальше диверсифицировать экономику", - приводят слова Трутнева в сообщении пресс-службы полпредства.

По мнению вице-премьера, развивать субъект должны в первую очередь региональные власти. При этом он отметил, что у правительства РФ и региона "должно быть единое понимание, на каких направлениях нужно концентрироваться", так как это позволит объединить усилия и добиться высоких результатов.

Трутнев добавил, что для развития дальневосточных регионов кабмином разработан целый комплекс инструментов поддержки. Так, для инвесторов созданы режимы со специальными условиями - территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Действуют механизмы выравнивания энерготарифов, программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека".

По данным инвестиционного портала Сахалинской области, ключевыми отраслями экономики для региона являются сельское хозяйство, угольная, рыбная, лесная промышленность, электроэнергетика, туризм и транспорт. При этом доминирующее положение в структуре промышленного производства занимает нефтегазовый сектор. На его долю приходятся около 82,9% общего объема промышленного производства и более 57% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская областьДальний Восток
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