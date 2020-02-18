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Рыбопромышленники боятся массовых банкротств при переходе к аукционам на право ловли рыбы

Пересмотр договоров о закреплении квот приведет к дефолту многих предприятий, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Замена исторического принципа распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами может разорить многие предприятия отрасли, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В связи с этим ассоциация предлагает вынести инициативу на открытое обсуждение, сообщили ТАСС во вторник в организации.

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С идеей электронных аукционов на рыбные квоты выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам замглавы ведомства Михаила Евраева, предложение направлено на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов. Осенью прошлого года в России прошли первые крабовые аукционы.

"Инициатива ФАС не продумана и не обоснована. С 2003 по 2019 год с учетом индекса-дефлятора и без учета фискальных платежей рыбопромышленники заплатили государству за право вылова около 700 млрд рублей. Кредиторская задолженность рыбопромышленных предприятий в 2019 году перед банковской системой превысила 200 млрд рублей. При этом кредиты предоставлены под залог договоров о закреплении квот. Пересмотр этих договоров приведет к дефолту многих рыбопромышленных предприятий", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении ассоциации.

Уточняется, что Зверев направил главе ФАС Игорю Артемьеву обращение с просьбой вынести обсуждение проекта на заседание экспертного совета при ведомстве, а также направить документ на изучение в ассоциацию. Кроме того, президент ВАРПЭ попросил вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ранее курировавшего агропромышленный комплекс в качестве вице-премьера) рассмотреть проект национального плана развития конкуренции, куда включена инициатива ФАС, в рамках парламентского контроля за реализацией закона о крабовых аукционах.

Президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину была направлена просьба вынести обсуждение проекта на бюро правления организации. Обращения в связи с идеей антимонопольной службы отправили и главам прибрежных регионов России.

"Мы считаем, что обсуждение такого серьезного документа должно происходить в открытом формате. На протяжении нескольких лет рыбацкое сообщество аргументированно, основываясь на статистике, международном опыте и реальных фактах, высказывает свою позицию о серьезных негативных последствиях отмены "исторического принципа" доступа к водным биоресурсам", - добавил Зверев.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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