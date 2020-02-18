В Крыму оценили ущерб от пребывания в составе Украины в сотни миллиардов долларов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный Крыму за 23 года нахождения в составе Украины, составил сотни миллиардов долларов. Об этом сообщил во вторник спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании рабочей группы, созданной в крымском парламенте для оценки ущерба.

"Цена наших претензий очень велика, она будет исчисляться сотнями миллиардов долларов", - сообщил Константинов.

Он подчеркнул, что точная сумма будет выверена и уточнена для предъявления претензии. Константинов отметил, что в Крыму оказалась подорвана социальная инфраструктура, в том числе в плохом состоянии находились детские сады и школы, действия украинской стороны привели к повреждению системы мелиорации, нанесен ущерб экологии.

"Тяжелейшие невосполнимые потери, потому что не работали предприятия. Все выплаты пенсионерам, все социальные выплаты были грубейшим образом нарушены", - добавил Константинов.

Депутат Госдумы от Крыма, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ранее сообщал, что сумма упущенных доходов крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.

Подсчет ущерба

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте 2019 года предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Президиум Госсовета Крыма 9 апреля прошлого года сформировал рабочую подгруппу для проведения анализа ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. В состав группы вошли руководители нескольких комитетов Госсовета Крыма, представители министерств топлива и энергетики, экономического развития, госкомитета по водному хозяйству, министерства ЖКХ, Минобразования и общественной палаты региона. После выборов в сентябре 2019 года работа группы была приостановлена.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.