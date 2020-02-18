"Аэрофлот" в июне начнет полеты в Ярославль

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня начнет полеты из Москвы в Ярославль. Об этом говорится в сообщении компании.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что наличие такого рейса даст возможность жителям Ярославля добраться до Москвы за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети авиакомпании.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва - Ярославль - Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня, - говорится в сообщении перевозчика. - Рейсы будут выполняться пять раз в неделю".

Из столицы самолет будет отправляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 21:05 мск, прибывая в Ярославль в 21:55 мск. В обратном направлении самолет отправится по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 06:40 мск, прибывая в Москву в 07:30 мск.

На данный момент стоимость авиабилета из Москвы в Ярославль на сайте "Аэрофлота" составляет 3500 рублей.

В настоящее время из аэропорта Туношна (Ярославль) полеты выполняет S7 (в Санкт-Петербург), "ЮВТ-Аэро" (в Казань) и "Азимут" (в Краснодар).