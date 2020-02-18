ФАС предложила способ избавиться от недобросовестных управляющих компаний

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оплата услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям напрямую с помощью QR-кодов решила бы проблему появления недобросовестных управляющих компаний, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев на конференции комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему "Жилищный кодекс РФ: правоприменительная практика, законодательные перспективы".

"Очевидно, что наилучшей практикой было бы здесь, чтобы ресурсники получали свои платежи автоматически, так, чтобы потребитель мог, используя QR-коды, или каким-то иным образом напрямую провести оплату. Там есть вопросы, связанные с тем, что, например, житель хочет оплатить не в полном объеме. Но нужно в эту сторону двигаться", - сказал он.

Королев добавил, что есть хорошие примеры использования при оплате QR-кодов в налоговой системе. По его словам, это поможет снять социальное напряжение, связанное с появлением недобросовестных управляющих компаний.