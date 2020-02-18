Затраты на ликвидацию последствий ЧС в России выросли вдвое

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуация на территории России в 2019 году стоила 20 млрд рублей. Об этом во вторник на форуме "Национальная безопасность России" сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергей Диденко.

"Выплаты на ликвидацию последствий крупномасштабных природных чрезвычайных ситуаций в 2018 году составили 8,3 млрд рублей. В 2019 году эта цифра увеличилась до 15 млрд рублей. Общая сумма выплат на ликвидацию последствий природных и техногенных ЧС составила: в 2018 году - 11 млрд рублей, в 2019 году - около 20 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по расчетам ВНИИ ГОЧС, расходы на профилактику чрезвычайных ситуаций в 12 раз эффективнее, чем на их ликвидацию. "Если бы эти средства (20 млрд рублей) были направлены на минимизацию рисков в сотнях населенных пунктов России, впоследствии это обеспечило бы экономию средств резервного фонда в объеме почти 230 млрд рублей", - уточнил Диденко.

По его мнению, субъекты должны заранее выделять средства на предупреждение, а не дожидаться, когда траты на ликвидацию последствий ЧС достигнут 0,5% регионального бюджета. По достижению этого значения в правительстве запрашиваются деньги из резервного фонда.