Альфа-банк в 2019 году увеличил на 26% число клиентов малого бизнеса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число клиентов малого бизнеса Альфа-банка по итогам 2019 года достигло полумиллиона, увеличившись на четверть за год. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В 2019 году число клиентов малого бизнеса в Альфа-банке выросло на 26% и достигло полумиллиона. Рыночная доля банка в этом сегменте за год увеличилась с 8% до 11%. Кредитный портфель малого и микробизнеса увеличился в 2,6 раз - до 25 млрд рублей в результате запуска "кредитной фабрики", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что суммарные обороты по счетам клиентов за год увеличились на 37%. Прирост обеспечили платежи в адрес контрагентов и в бюджет, валютные операции импортеров и экспортеров, а также расчеты пластиковыми и цифровыми бизнес-картами Альфа-банка. Еще одним драйвером роста стал торговый и интернет-эквайринг, объемы которого выросли более чем двукратно.

По словам руководителя блока "Малый бизнес" Альфа-банка Дениса Осина, банк обслуживает малый бизнес уже 10 лет и продолжает улучшать инструменты и сервисы для этого сегмента. К нему в Альфа-банке относят компании с выручкой до 350 млн рублей в год.

"Сегодня это полноценный функционал банка в мобильном телефоне, позволяющий управлять бизнесом круглосуточно из любой точки мира, контроль рисков и защита от ненадежных контрагентов, безопасная и технологичная инфраструктура для расчетов и заключения сделок", - отметил Осин.

Альфа-банк является частной кредитной организацией и входит в топ-10 российских банков по величине активов.