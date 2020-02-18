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Акции "Роснефти" на Мосбирже упали на 5% на фоне санкций в отношении ее структуры

Затем, согласно данным торгов, они скорректировали снижение
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Акции "Роснефти" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5% - до 441,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Однако затем они скорректировали снижение и на момент закрытия стоили 452,2 рубля за бумагу (-2,7%).

В моменте акции нефтяной компании доходили до 440,7 рубля (-5,2%).

Котировки компании ускорили снижение на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. В "Роснефти" пока не комментируют ситуацию.

На этом фоне слабеет российская валюта. Так, курс доллара на Мосбирже вырос на 0,8%, до 63,97 рубля, а евро - на 0,72%, до 69,22 рубля, следует из данных торговой площадки на 18:57 мск.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,3%, до $57,49 за баррель. При этом до объявления о санкциях, котировки были на уровне $56,84 за баррель, что показывало их снижение относительно предыдущего закрытия почти на 1,5%.

Биржевые индексы также демонстрируют отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи опускается на 1,2% - до 3074,05 пункта, РТС - на 1,8%, до 1515,54 пункта.

Теги
СШАВенесуэлаРоссия
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