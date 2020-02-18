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"Юлмарт" признали банкротом

Ранее компания находилась под процедурой наблюдения
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ретейлера "Юлмарт", который ранее попал под процедуру наблюдения, банкротом, следует из решения суда.

"Прекратить процедуру наблюдения в отношении НАО (непубличное акционерное общество) "Юлмарт". Признать НАО "Юлмарт" несостоятельным (банкротом)", - говорится в документе.

Под процедуру наблюдения "Юлмарт" попал в июне 2018 года. В документе отмечается, что в отношении "Юлмарта" введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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