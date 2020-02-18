Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство не поддерживает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о замене принципа распределения квот на вылов рыбы электронными аукционами, так как считает, что это негативно скажется на состоянии отрасли. Такую позицию ТАСС озвучили в пресс-службе Росрыболовства.

"Росрыболовство не разделяет позицию ФАС, предлагающей фактически отказаться от механизма закрепления долей квот, который существует и совершенствуется с 2004 года, - сказал официальный представитель Росрыболовства. - Изменение принципов распределения квот добычи водных биоресурсов негативно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса, приведет к снижению инвестиций, ухудшению экономических показателей развития отрасли, возможен рост социальной напряженности".

В ведомстве также полагают, что необходимость восполнения значительных расходов пользователей из-за приобретения ресурсов на аукционах подтолкнет их к браконьерской деятельности.

Кроме того, по словам представителя Росрыболовства, предложение ФАС не соотносится с приоритетами, установленными российским законодательством. "Так называемый исторический принцип распределения и закрепления права на добычу водных биоресурсов является базовым и универсальным в отечественном законодательстве о рыболовстве, действующим в отношении всех без исключения объектов промысла, для которых устанавливается общий допустимый улов, обеспечивающим гарантию стабильности развития рыболовства. Отказ от действующего механизма закрепления долей квот приведет к нарушению существующей системы предоставления права на добычу водных биоресурсов, которая основана на преимущественном закреплении такого права за реально осуществляющими рыболовство хозяйствующими субъектами, в случае соблюдения ими всех взятых на себя обязательств", - уверены в Росрыболовстве.

Свою позицию по этому вопросу ведомство направило в ФАС.