Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

СОФИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии. Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны, сообщает во вторник пресс-служба президента Болгарии.

"Надеюсь, что благодаря политической воле, проявленной двумя странами, будут достигнуты взаимовыгодные цены и условия поставки природного газа из России в Болгарию", - заявил Радев в разговоре с российским коллегой, говорится в сообщении.

Радев выразил удовлетворение тем, что его разговор с президентом России, который состоялся во время Петербургского международного экономического форума в июне, "дал сильный импульс" решению этого вопроса.

Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Радев отметил, что четыре тысячи болгар приняли участие во Второй мировой войне, внеся свой вклад в победу над фашизмом. Он также предложил, чтобы приглашения принять участие в церемонии празднования Дня Победы в Москве были отправлены и болгарским ветеранам.