{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Глава республики рассчитывает на взаимовыгодные условия поставки из России

СОФИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии. Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны, сообщает во вторник пресс-служба президента Болгарии.

"Надеюсь, что благодаря политической воле, проявленной двумя странами, будут достигнуты взаимовыгодные цены и условия поставки природного газа из России в Болгарию", - заявил Радев в разговоре с российским коллегой, говорится в сообщении.

Радев выразил удовлетворение тем, что его разговор с президентом России, который состоялся во время Петербургского международного экономического форума в июне, "дал сильный импульс" решению этого вопроса.

Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Радев отметил, что четыре тысячи болгар приняли участие во Второй мировой войне, внеся свой вклад в победу над фашизмом. Он также предложил, чтобы приглашения принять участие в церемонии празднования Дня Победы в Москве были отправлены и болгарским ветеранам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБолгарияРоссияРадев, Румен
Реклама на ТАСС
Силуанов: россияне получат пособия с 1 января 2020 года независимо от даты подачи заявки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС