Россия и Германия намерены сотрудничать в вопросах использования водородной энергетики

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Германия намерены активно сотрудничать в вопросах использования водородной энергетики и накопителях энергии. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ по итогам встречи с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

"Что касается новых идей, сегодня обсуждались вещи, связанные с использованием водородной энергетики, и мы будем в этом направлении активно сотрудничать. Это и развитие направления по накопителям электроэнергии: батареи, конденсаторы, которые обязательно должны разрабатываться и производиться в Европе с учетом того, что сейчас эта прерогатива относится к Юго-Восточной Азии, поскольку основные компетенции расположены в Японии, Корее и Китае", - сказал министр.

"В России есть и кадмий, и никель, и возможность получать концентрат лития, и медь, что является составной частью любых видов батарей, потому для нас это направление как для Германии и Франции крайне важно, мы будем его развивать", - подчеркнул он

По словам Мантурова, на встрече также обсуждалось создание максимально комфортных условий в формате "зеленого коридора" для работы российских малых и средних компаний в части упрощения таможенных процедур, чтобы активизировать поставки в двустороннем формате.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга РФ, в ходе встречи Альтмайер отметил, что, несмотря на усиление санкций в некоторых областях, Германия стремится развивать экономическое сотрудничество с Россией.

"Многие компании готовы инвестировать в Россию, и для этого нужны надежные и гибкие решения, уверен, что их можно найти. Для этого необходимо развивать диалог между нашими странами", - цитирует Альтмайера пресс-служба Минпромторга.