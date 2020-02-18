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Ветераны Великой Отечественной получили право на пожизненный бесплатный проезд в поездах

Ранее такие льготы предоставлялись им во время майских праздников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании". Об этом сообщил на заседании комитета партии "Единая Россия" "Наша Победа" генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В "Российских железных дорогах", ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда, то есть в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - сказал он.

Ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам во время майских праздников.

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