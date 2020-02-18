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Кабмин поручил внести в Налоговый кодекс стимулирующие нефтехимию поправки в феврале

Также распоряжением переносится срок принятия методики расчетов ставок экологического сбора с ноября 2019 года на ноябрь 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство может внести поправки в Налоговый кодекс РФ, стимулирующие развитие нефтегазохимической отрасли, в феврале 2020 года, соответствующие изменения распоряжением главы кабмина Михаила Мишустина внесены в дорожную карту по развитию отрасли до 2025 года. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

Так, инициативу о введении обратных акцизов на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан надо будет внести в виде законопроекта с поправками в Налоговый кодекс. Ранее в дорожной карте, утвержденной в начале 2019 года, было указано только то, что это будет сделано в виде "проекта федерального закона". Также распоряжением отменяются пункты, индексирующие ставки вывозной пошлины на СУГ.

Также распоряжением переносится срок принятия методики расчетов ставок экологического сбора с ноября 2019 года на ноябрь 2020 года.

Проект поддержки нефтегазохимической отрасли предусматривает введение обратного акциза на СУГ и этан. Предполагается, что обратный акциз на СУГ будет действовать с 2022 года в размере 4,5 тыс. рублей за тонну, с 2024 года вырастет до 6,5 тыс. рублей, с 2026 года - до 7,5 тыс. рублей; обратный акциз на этан будет действовать с 2022 года в размере 9 тыс. рублей за тонну.

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Россия
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