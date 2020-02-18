"Роснефть" настроена на конструктивную работу с Белоруссией по вопросам поставки нефти

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" настроена на конструктивную работу с Белоруссией по вопросам поставок нефти в страну. Такое мнение высказал глава компании Игорь Сечин, чьи слова приводятся в сообщении "Роснефти".

"Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами. Надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики.

В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 млн тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну.

Объем собственной добычи "Роснефти" в Белоруссии составляет около 1,6 млн тонн нефти в год, однако на переработку поступает преимущественно российское сырье. Компания является крупным инвестором в экономику Белоруссии: "Роснефть" владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ.

Контракты на поставку в Белоруссию российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 г. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки.