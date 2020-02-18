Эксперт: поставки на весну одежды и обуви из Китая в Россию частично нарушены

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Китае привело к нарушениям в поставках одежды и обуви в РФ на весну, однако поставщики и ретейлеры смогут избежать негативных последствий для потребителей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Поставки, которые должны будут прийти в марте - мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков. Если удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков", - сказала она, отметив, что у ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца.

Согласно данным ФТС, альтернативными поставщиками текстиля, одежды и обуви являются Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индонезия, Корея, и Пакистан. Доля Китая в импорте товаров индустрии моды составляет 41%. При этом Китай по объемам в 6,5 раза больше, чем следующий за ним по значимости Бангладеш.

"На данный момент ситуация находится в неопределенном состоянии: одежные компании действительно изучают альтернативные возможности, чтобы понять, что им следует делать, если карантин и ограничения, коснувшиеся их поставщиков, затянутся. Экстренная перестройка логистических цепочек - это ресурсо-затратный и даже рискованный процесс, поэтому, если будет возможность его избежать, компании постараются это сделать. Тем не менее в перспективе, вероятно, компании будут думать над моделью, которая предполагает наличие отработанного и проверенного заранее альтернативного сценария поставок", - отметила она.

При этом эксперт исключила рост цен на одежду из Китая в ближайшее время, так как у ретейлеров "с учетом низкой покупательской способности населения существуют проблемы в стимулировании продаж".

"В среднесрочной перспективе, если представить, что проблемы в поставках будут сохраняться, ситуация потребует от компаний корректировки логистических цепочек и перенастройку бизнес процессов. Это значительные расходы и усилия. Так что в среднесрочной перспективе динамика цен будет зависеть от развития ситуации и длительности карантина", - заключила она.

Ранее в Melon fashion group (входят Zarina, Befree, Sela, Love Republic) ТАСС сообщали, что около 90% ее коллекций производятся в Китае. На начало февраля компания оценивала ситуацию как штатную и не получала информации от партнеров и фабрик о значительных сдвигах в сроках пошива и доставки грузов.