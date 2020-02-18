"Яндекс.Такси" не удалось оспорить решение о штрафе за введение в заблуждение пассажиров

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении, полный текст которого пока не опубликован.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Компании "Яндекс.Такси" не удалось оспорить в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который ранее признал, что компания ввела пассажиров в заблуждение о безопасности перевозки, за что была оштрафована Роспотребнадзором на 101 тыс. рублей после ДТП с погибшими в Петербурге. Об этом говорится в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

ДТП с участием такси произошло в Санкт-Петербурге летом 2019 года на набережной Обводного канала. Машина Skoda под управлением водителя-иностранца врезалась в грузовик с прицепом. Один пассажир такси погиб на месте, еще двое были направлены в больницу. Впоследствии еще один пассажир автомобиля умер в больнице. Водитель такси был задержан, по факту аварии возбудили уголовное дело. Водитель грузовика также задержали, так как он оставил место ДТП и находился в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу установило, что ООО "Яндекс.Такси" ввело пассажиров в заблуждение относительно качества и безопасности оказываемой перевозчиками услуги и выписало штраф в 101 тыс. рублей. Ведомство установило, что машина такси, которая обслуживала клиентов, не имеет разрешения на перевозку пассажиров и багажа в Петербурге. Компания со штрафом не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Суд установил, что компания владеет агрегатором, а услуги по непосредственной перевозке пассажира оказывают таксопарки, в данном случае перевозчиком являлась фирма "Эвалайн". Однако арбитраж Петербурга со ссылкой на постановление Пленума Верховного суда РФ решил, что вне зависимости от того, кто осуществлял перевозку, ответственность за безопасность пассажира несет тот, к кому первоначально обратился клиент - агрегатор такси, и отказал в отмене решения о штрафе.

Арбитраж Петербурга также указывал, что клиент в данном случае "является экономически слабой стороной" и заказывая такси через агрегатор и оплачивая ему деньги, он полагает, что потребителю будет оказана безопасная услуга.